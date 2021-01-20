Лжеработники банка перевели деньги своей таллиннской жертвы на Украину

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила об очередном случае мошенничества, который был зарегистрирован вчера в Таллинне.
Столичная полиция возбудила 19 января уголовное дело по заявлению 43-летней женщины, которая пала жертвой мошенников, представившихся работниками банка.
Сначала потерпевшей позвонили якобы из Swedbank и сообщили о подозрительном переводе, сделанном с ее счета. Женщина на это ответила, является клиентом банка LHV.
Через какое-то время потерпевшей вновь позвонил человек, который представился уже сотрудником банка LHV и попросил уточнить данные карточки, чтобы обеспечить безопасность.
Позже потерпевшая обнаружила, что с ее счета сделан перевод в сумме 459 евро на Украину.
Полиция очень просит людей не терять бдительности и не передавать никаких данных о себе незнакомым лицам.
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