29.10.2020, 16:34
Лжеработник банка обманул пожилую женщину на 4000 евро
Пожилая женщина, проживающую в волости Мярьямаа (Раплаский уезд), стала жертвой мошенника, который представился работником банка и действовал по уже известной схеме.
Пожилая женщина, проживающую в волости Мярьямаа (Раплаский уезд), стала жертвой мошенника, который представился работником банка и действовал по уже известной схеме.
15 октября говоривший по-русски мужчина позвонил проживающей в Мярьямаа 74-летней женщине и под предлогом пресечения обмана попросил сообщить ему данные банковского счета.
В течение короткого времени со счета женщины были совершены четыре денежных перевода на зарубежные счета. Ущерб составил почти 4000 евро.
28 октября Ляэнеской префектурой было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
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