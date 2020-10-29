29.10.2020, 16:34

Лжеработник банка обманул пожилую женщину на 4000 евро


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Digiretsept
DigiretseptFoto: Hendrik Osula

Пожилая женщина, проживающую в волости Мярьямаа (Раплаский уезд), стала жертвой мошенника, который представился работником банка и действовал по уже известной схеме.

15 октября говоривший по-русски мужчина позвонил проживающей в Мярьямаа 74-летней женщине и под предлогом пресечения обмана попросил сообщить ему данные банковского счета.

В течение короткого времени со счета женщины были совершены четыре денежных перевода на зарубежные счета. Ущерб составил почти 4000 евро.

28 октября Ляэнеской префектурой было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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