Лжеработница банка обманула жителя Ласнамяэ на 500 евро

2 ноября полиция возбудила производство в связи с тем, что проживающий в Ласнамяэ мужчина сообщил, что ему позвонили с номера банка Swedbank. Говорящая по-русски женщина сообщила, что денежный перевод в Украину не прошел и деньги пришли обратно.

Лжесотрудница банка попросила мужчину установить новую защиту для Smart-ID, для чего попросила назвать ПИН-коды. Позже выяснилось, что со счета мужчины были совершены переводы на общую сумму в 537 евро.

C июля полиция и банки постоянно предупреждают людей о мошенниках, звонящих от имени банка и выманивающих у жертв личные данные, ПИН-коды или данные кредитных карт, при помощи которых дистанционно снимаются деньги со счетов жертв. Несмотря на то, что многие люди уже знают о подобных уловках, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка. В связи с эти полиция просит рассказать о подобных опасностях друзьям и знакомым, так как не все люди активно следят за новостями.

Полиция подчеркивает, что ни один настоящий работник банка не будет спрашивать по телефону ПИН-код и другие личные данные. Также он не будет просить вас предоставить доступ к интернет-банку. Таким образом, ни в коем случае нельзя говорить свои ПИН-коды или вводить их куда бы то ни было по требованию звонящего.

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