13.08.2020, 17:07
Лжеинвестор выманил у пожилого жителя Нарвы почти 20 000 евро
Идаская префектура полиции возбудила 12 августа уголовное дело о мошенничестве: на сей раз сработала схема, согласно которой у жертвы выманивают деньги под предлогом совершения инвестиций.
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