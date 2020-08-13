13.08.2020, 17:07

Лжеинвестор выманил у пожилого жителя Нарвы почти 20 000 евро


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Mobiil-IDFoto: Hendrik Osula

Идаская префектура полиции возбудила 12 августа уголовное дело о мошенничестве: на сей раз сработала схема, согласно которой у жертвы выманивают деньги под предлогом совершения инвестиций.

Как сообщает Нарвское отделение полиции, злоумышленник позвонил потерпевшему 10 июля и предложил участвовать в "инвестиционной" деятельности.

В результате мошеннику удалось выманить у 70-летнего мужчины под предлогом "инвестиций" почти 20 000 евро.

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