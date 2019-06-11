Лжеброкеры под предлогом инвестиций выманивают деньги. Житель Ляэне-Вирумаа лишился 34 000 евро

11 июня полиция начала уголовное делопроизводство о случае мошенничества в Нарве. У 68-летней женщины выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили возможность инвестировать и заработать прибыль. По телефону ее проинструктировали, как загрузить в компьютер программу и ”покупать” акции.

Полиция просит относиться к подобным предложениям с крайней осторожностью и не соглашаться ”инвестировать”, не посоветовавшись с близкими, знакомыми или представителями своего банка. Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обязательно сообщите об этом полиции.

”Мы видим, что жертвами становятся люди разных возрастов, которые хорошо понимают по-русски, так как ”брокеры” общаются в основном на русском языке. Ни при каких условиях не надо соглашаться устанавливать на свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer — таким образом вы даете мошеннику ”ключ” к своему банковскому счету и другим личным данным”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Вячеслав Брайм.