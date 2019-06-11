11.06.2019, 20:10

Лжеброкеры под предлогом инвестиций выманивают деньги. Житель Ляэне-Вирумаа лишился 34 000 евро

Мошенники общаются на русском языке
rus.delfi.ee
EST
Mobiiltelefoniga helistamine
Mobiiltelefoniga helistamineFoto: Tanel Meos

10 июня в полицию обратился 40-летний житель Кадрина Ляэне-Вируского уезда. Он получил предложение инвестировать на бирже и заработать денег. Мужчина создал аккаунт в интернет-среде и загрузил в компьютер программу, при помощи которых мошенники получили дистанционный доступ к его компьютеру. Под видом инвестиций у мужчины выманили с февраля по май 34 098 евро.

11 июня полиция начала уголовное делопроизводство о случае мошенничества в Нарве. У 68-летней женщины выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили возможность инвестировать и заработать прибыль. По телефону ее проинструктировали, как загрузить в компьютер программу и ”покупать” акции.

Полиция просит относиться к подобным предложениям с крайней осторожностью и не соглашаться ”инвестировать”, не посоветовавшись с близкими, знакомыми или представителями своего банка. Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обязательно сообщите об этом полиции.

”Мы видим, что жертвами становятся люди разных возрастов, которые хорошо понимают по-русски, так как ”брокеры” общаются в основном на русском языке. Ни при каких условиях не надо соглашаться устанавливать на свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer — таким образом вы даете мошеннику ”ключ” к своему банковскому счету и другим личным данным”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Вячеслав Брайм.

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