Luminor предостерегает от мошеннических писем с угрозами

”В мошеннических письмах, составленных на русском языке, говорится, что компьютер и смарт-устройство конкретного человека заражены вредоносной программой, и в связи с этим, открыт доступ ко всем данным человека, включая фотографии, историю интернет-браузера и записи с веб-камеры”, — сказал Каарел Паабут, глава эстонского подразделения Luminor по предотвращению финансовых преступлений. ”Мошенники грозятся раскрыть данные, если им не перечислят деньги. Мы призываем всех не совершать такие платежи, так как речь идёт о мошеннических спам-рассылках, и в действительности доступа к тем данным, о которых говорится в письме, у мошенников нет”.

Паабут добавил, что хотя мошенники отправляют письма не от имени банка, он рад, что люди, в случае сомнений, ищут информацию из надёжного источника и связываются с нами. ”Конечно, мы сами отслеживаем ситуацию, и если обнаруживаем подозрительный денежный перевод, то выясняем у клиента причину такого перевода. Иногда бывает что люди пугаются, принимают письмо за правду и собираются оправить мошеннику деньги. В лучшем случае мы успеем вмешаться, но в худшем случае человек всё-таки теряет деньги”, ­– сказал руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений эстонского подразделения Luminor в Эстонии.

По словам Паабута, мошенники часто используют одни и те же схемы, а письма, которые распространяются в настоящее время, появлялись уже пару лет назад. Поскольку банкам действия мошенников известны, Luminor настоятельно призывает людей обращаться за советом, а в случае сомнений обращаться также в полицию.

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