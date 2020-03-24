24.03.2020, 09:31

Luminor предостерегает: мошенники пытаются воспользоваться ситуацией с коронавирусом


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Foto on illustreerivFoto: Mana Kaasik

Из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, активизировались мошенники. Luminor призывает людей быть предельно осторожными и не сообщать свои банковские реквизиты незнакомцам. Ежедневно появляются тысячи вредоносных веб-сайтов по теме коронавируса, от мошенников поступают звонки. Всё это делается, чтобы выманить у ничего не подозревающих людей деньги.

Специалист по информационной безопасности Luminor Элвис Раннак объясняет, что мошенники пользуются чрезвычайной ситуацией и пытаются обмануть людей. Например, предпринимаются попытки собрать у людей данные, а затем использовать их в преступных целях. ”Также увеличилось количество мошеннических звонков, когда людей просят назвать свои банковские реквизиты и пароли доступа под предлогом необходимости, связанной с коронавирусом. Такие попытки мошенничества упоминались также полицией. Передача данных может привести к опустошению банковского счета. Мы советуем людям быть очень внимательными и немедленно обрывать подобные звонки”, — подчеркнул Раннак.

”Кроме того, будьте осторожны со всеми электронными письмами и веб-сайтами, касающимися коронавируса. Мошенники используют возникшую ситуацию в своих интересах. Поэтому люди должны тщательно проверять каждое письмо и веб-страницу, чтобы не стать жертвами фишинга”, — сказал специалист по информационной безопасности.

”В сложившейся ситуации Вы должны с подозрением относиться к любым запросам, в которых Вас просят обновить, ввести или проверить ваши данные, даже если кажется, что просьба поступила из надёжного источника. Рекомендуется открывать указанные веб-страницы и прикреплённые вложения только в том случае, если Вы полностью убеждены в том, что отправитель действительно является тем лицом, за которое себя выдаёт. При необходимости Вы всегда можете позвонить в конкретную компанию, чтобы узнать, отправляла ли она такое письмо”, — добавил Раннак.

Специалист по информационной безопасности Luminor напоминает людям, что запрос банковских реквизитов и паролей по телефону и через интернет является прямым признаком мошенничества, и такие данные не подлежат разглашению. Также желательно сообщить Вашей семье и знакомым о риске мошенничества.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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