Luminor предостерегает: мошенники пытаются воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Специалист по информационной безопасности Luminor Элвис Раннак объясняет, что мошенники пользуются чрезвычайной ситуацией и пытаются обмануть людей. Например, предпринимаются попытки собрать у людей данные, а затем использовать их в преступных целях. ”Также увеличилось количество мошеннических звонков, когда людей просят назвать свои банковские реквизиты и пароли доступа под предлогом необходимости, связанной с коронавирусом. Такие попытки мошенничества упоминались также полицией. Передача данных может привести к опустошению банковского счета. Мы советуем людям быть очень внимательными и немедленно обрывать подобные звонки”, — подчеркнул Раннак.

”Кроме того, будьте осторожны со всеми электронными письмами и веб-сайтами, касающимися коронавируса. Мошенники используют возникшую ситуацию в своих интересах. Поэтому люди должны тщательно проверять каждое письмо и веб-страницу, чтобы не стать жертвами фишинга”, — сказал специалист по информационной безопасности.

”В сложившейся ситуации Вы должны с подозрением относиться к любым запросам, в которых Вас просят обновить, ввести или проверить ваши данные, даже если кажется, что просьба поступила из надёжного источника. Рекомендуется открывать указанные веб-страницы и прикреплённые вложения только в том случае, если Вы полностью убеждены в том, что отправитель действительно является тем лицом, за которое себя выдаёт. При необходимости Вы всегда можете позвонить в конкретную компанию, чтобы узнать, отправляла ли она такое письмо”, — добавил Раннак.