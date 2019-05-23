Лопнувшая покрышка грузовика травмировала в Таллинне пешехода

Инцидент имел место вчера в 19:40 на перекрестке Раннамяэ теэ и улицы Пикк. У прицепа автомобиля Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, лопнула резина.

Один из кусков покрышки попал в стоящую рядом легковую машину, а второй — в прохожего, коим оказался 58-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.