23.05.2019, 11:10
Лопнувшая покрышка грузовика травмировала в Таллинне пешехода
В Таллинне в среду произошел несчастный случай, когда пешехода травмировала разорвавшаяся покрышка с колес прицепа грузового автомобиля.
В Таллинне в среду произошел несчастный случай, когда пешехода травмировала разорвавшаяся покрышка с колес прицепа грузового автомобиля.
Инцидент имел место вчера в 19:40 на перекрестке Раннамяэ теэ и улицы Пикк. У прицепа автомобиля Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, лопнула резина.
Один из кусков покрышки попал в стоящую рядом легковую машину, а второй — в прохожего, коим оказался 58-летний мужчина.
Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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