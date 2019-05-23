23.05.2019, 11:10

Лопнувшая покрышка грузовика травмировала в Таллинне пешехода


rus.delfi.ee
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Лопнувшая покрышка грузовика травмировала в Таллинне пешехода
Siim Lõvi

В Таллинне в среду произошел несчастный случай, когда пешехода травмировала разорвавшаяся покрышка с колес прицепа грузового автомобиля.

Инцидент имел место вчера в 19:40 на перекрестке Раннамяэ теэ и улицы Пикк. У прицепа автомобиля Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, лопнула резина.

Один из кусков покрышки попал в стоящую рядом легковую машину, а второй — в прохожего, коим оказался 58-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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