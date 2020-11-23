Лишь около 10% жителей Эстонии распознают поддельный сайт

”Сейчас люди чаще всего заказывают рождественские подарки, поэтому мы уже в сентябре постарались обратить внимание в своем тесте по кибербезопасности и показать, как распознать поддельные веб-страницы. К сожалению, 89% тех, кто проходил тест, поначалу не обнаружили всех ошибок, которые помогают распознать поддельную страницу. Результаты довольно низкие, но в то же время постоянное внимание к этой теме поможет нам преодолеть пандемию кибермошенничества”, — рассказал руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо, комментируя результаты тестов.
Банк SEB напоминает, что человек, активно использующий электронную торговлю, должен иметь четкое представление о том, в каких каналах он делится информацией о своей кредитной карте. Кроме того, не реже одного раза в месяц следует проверять выписку со своего счета и при обнаружении незнакомых плат обязательно связаться со своим банком. При совершении электронной покупки вас должны насторожить слишком большие скидки на веб-странице, небрежный дизайн страницы, а также отсутствие и/или очень плохая обратную связь. Перед тем, как совершить покупку в новом канале, банк рекомендует проверить отзывы о странице (т.н reviews, англ.) и дополнительно изучить информацию о продавце — это можно сделать даже путем ввода названия компании или веб-сайта в поисковую систему.
По данным банка SEB, около 30% клиентов Интернет-торговли не уделяют серьезного внимания проверке интернет-магазинов, в которых они вводят данные своей кредитной карты, или не имеют об этом четкого представления. В то же время, по данным банка, более половины населения Эстонии совершает покупки через электронные каналы с определенной регулярностью. Данные 2020 года показывают, что объемы онлайн-покупок, совершённых во время обусловленного коронавирусом кризиса, сильно выросли, достигнув в ряде областей продуктов и услуг многократного роста. Увеличились как объемы покупок (18%), количество сделок (12%), так и количество уникальных покупателей (10%).
”В условиях роста электронной коммерции особенно важно научить население необходимым мерам защиты и безопасности, которые помогут людям не стать жертвами кибермошенничества. Это особенно важно в нынешний период электронных покупок, обусловленный как приближением Рождества, так и второй волной коронавируса. Мы по-прежнему напоминаем, что по просьбе третьих лиц ни в коем случае нельзя разглашать свои личные данные, пароли, признаки пользователя или подтверждать запросы электронной аутентификации”, — сказал Таммо Отсасоо, подытоживая тему.
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