Лихулаского стрелка доставили сегодня на место преступления

В производстве следственного действия участвовали помимо подозреваемого и полицейских также защитник и прокурор. Для беспрепятственного сбора улик на месте проведения мероприятия было приостановлено дорожное движение.

"Показания на месте происшествия — важное действие для создания достоверной картины хода событий и проверки собранных доказательств", — сказал старший прокурор Гарди Андерсон.

"Но это не говорит об окончании расследования. Речь идет об очень серьезных обвинениях и преступлении, которое коснулось многих людей, и хотя мы работаем не покладая рук, спешить с завершением следствия нельзя", — добавил прокурор.

Срок ареста подозреваемого в стрельбе в Лихула продлен до начала октября, в случае необходимости его можно продлить еще на два месяца.

По данным на 13.30 следственные действия на месте происшествия продолжались.

Напомним, что 6 июня Таррасте открыл огонь по мотоциклисту и автомобилю и в результате убил двух человек и ранил еще трех. События начали развиваться с ДТП, которое спровоцировал 32-летний Микк Таррасте на Subaru. Инцидент произошел в Лихула у заправки.

32-летний мужчина уехал с места происшествия, и за его Subaru последовал мотоциклист Вирго Рягасте. Таррасте выстрелил в мотоциклиста, и последний скончался на месте происшествия. На расстоянии около 800 метров от места происшествия Таррасте открыл огонь в сторону автомобиля ”Жигули”, где находились бабушка и дедушка с внуками. Бабушка скончалась, трехлетний и пятилетний дети попали в больницу.

После стрельбы мужчина сбежал в близлежащий лесок, полицейская операция продолжалась пару часов до тех пор, пока стрелка задержали. В ходе нее Таррасте выстрелил в одного полицейского, который, к счастью, был в шлеме и поэтому не пострадал.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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