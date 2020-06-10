Лихулаский стрелок: моему поведению нет оправдания

"Заявление. Я от души выражаю сожаление относительно произошедшего всем пострадавшим, их и своим близким и перед всем эстонским народом. Моему поведению нет оправдания. То, что случилось, непростительно. Я прошу прощения. Микк Таррасте в Пярнуском арестном доме сегодня, 10 июня 2020-го".

Адвокат Рюнно Роосмаа сказал, что душевное состояние Таррасте было заметно лучше, чем в предыдущие дни, и их разговор был продуктивным. "Но, конечно, он все время остается в очень эмоциональном состоянии, в том смысле, что все-таки пришлось дать ему несколько носовых платков. Ситуация сложная, и, очевидно, также понятно, почему".

Пояснения Таррасте об обстоятельствах случившегося Роосмаа, по его словам, не может раскрывать, поскольку этого не позволяет ни процесс делопроизводства, ни тактика защиты. "Сейчас мы в стадии представления этого заявления".

Таррасте взят под стражу на два месяца. "Это он не обжаловал, об этом поставлена подпись, что он не хочет этого [обжаловать]. Это характеризует и его представление о деле, - сказал Роосмаа. - Скорее мы можем говорить о возможности, что его в какой-то момент переведут в Таллиннскую тюрьму, потому что в Пярнуском арестном доме все-таки держат людей, с которыми здесь есть что делать".

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