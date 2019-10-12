Лихой Центральный рынок: жадность, богатство и унесенные жизни

30 марта 1998 года Метсамаа подал тогдашнему мэру Иви Ээнмаа заявление об уходе. Ээнмаа беспокоило то, что Метсамаа не может наладить работу в столичном жилищном хозяйстве, и она в этом своего заместителя упрекнула. Какое-то время он еще продолжил работу на своем посту.

Майт Метсамаа Raigo Pajula

Тем вторничным утром в 10:09 жизнь Метсамаа оборвали пули, заряженные на печально известном Центральном рынке. Рынке, с которым прямо или косвенно были связаны деятели преступного мира, бизнесмены, бывшие политики и просто искатели наживы. Даже нынешний руководитель Таллиннского общественного транспорта (TLT) Денис Бородич начинал карьеру юристом в фирме руководителя рынка Вадима Полищука. Работа Бородича заключалась в подписании с торговцами договоров аренды. Позже Бородич скажет, что ничего не знал о криминальной стороне жизни своего босса.

Центральный рынок был в 90-е горячим и по меркам Эстонии довольно значительным объектом. Там вращались всякие деньги - как грязные, так и чистые, причем в большем объеме, чем показывалось на бумаге. Рынок платил преступному миру за крышу и пополнял кассу находившихся у власти партий. Правда, последнее официально никогда не было доказано.

Дом Метсамаа в Табасалу Marko Mumm

Источником денежного потока в карманы заинтересованных групп были рыночные торговцы. Тех, кто не платил дань, ждала незавидная судьба. Так, 28 декабря 1998 года взрывом бомбы на Центральном рынке был убит отец троих детей, продавец мяса Алар Ветемаа (34), который твердо отказался платить за крышу. Пару дней спустя тогдашний вице-мэр Эве Финк поспешила опровергнуть появившиеся в прессе утверждение о том, что Центральный рынок использовался как скрытый источник финансирования Центристской партии. Финк считала важным поскорее продать принадлежащий городу рынок (решение о продаже было принято за несколько недель до этого, 12 декабря 1998 года, избранник выяснился летом 1999). На этот лакомый кусок претендентов было много. Например, одна из самых богатых эстонских бизнес-леди Тийу Сильвес или осужденный в 2005 году за убийство супруги Мати Кебина. Оба хотели приватизировать рынок еще в 1996 году, когда в Таллинне у власти была Коалиционная партия (Eesti Koonderakond).

Смена власти

Но власть сменилась, и у руля Таллинна встала Центристская партия. Приватизацию рынка остановили, он был преобразован в принадлежащее городу акционерное общество AS Keskturg, у руководства совета которого встал Метсамаа. Бизнесмен, который, в числе прочего, потрудился, чтобы ушедший в 1995 году из-за пленочного скандала из большой политики Эдгар Сависаар туда вернулся. В 1996-1999 годах Сависаар был председателем Таллиннского городского собрания. Вскоре в руководстве Центральным рынком появились новые лица, наиболее заметным из которых стал Вадим Полищук. Его должность в то время называлась "коммерческий директор".

Окружали Полищука разные люди. Разумеется, взаимодействовал он и с Метсамаа. Говорили, что крышей Полищука является Олег Львов, имеющий прямую связь с Николаем Таранковым, которого называли "крестным отцом" преступного мира Эстонии. Другим другом и партнером Полищука был тренер по карате и бывший майор милиции Евгений Быков, которого молва связывала с влиятельной "кемеровской" группировкой. Быков считался посредником между криминалом и руководством рынка, а посредничал он, естественно, в передаче денег.

14 апреля 1999 года Евгения Быкова убили. По мнению его сына (он носил кличку Быков-младший), причиной убийства стали конфликты, возникшие при приватизации Центрального рынка. Быков-младший решил отомстить Полищуку за отца, но наемный убийца Марат Садыков не справился с делом - получивший шесть пуль директор рынка стал отстреливаться и даже разок попал в Садыкова.