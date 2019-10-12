Лихой Центральный рынок: жадность, богатство и унесенные жизни

90-е годы. Кровавое десятилетие. Ни до, ни после в Эстонии не совершалось столько убийств и жестоких разборок между группировками. Убийства происходили тогда чуть ли не ежедневно, и многие из них даже не попадали в сводки новостей. 12 октября 1999 года в Таллинне на улице Ластекоду застрелили бизнесмена и бывшего вице-мэра Майта Метсамаа. Ранее людей такого уровня не трогали.
Человек широкой натуры и успешный предприниматель Матсамаа стал вице-мэром Таллинна в конце 1996 года. В июле 1997 года газета Pealinn опубликовала декларации, отражающие материальное положение руководителей столицы, среди отцов города Метсамаа оказался самым богатым. Ему принадлежали три дома - в Харьюмаа, Таллинне и на Сааремаа, а также четыре квартиры: три в Таллинне и одна в Курессааре. Кроме этого, Метсамаа был мажоритарным акционером успешной в то время туристической фирмы Baltic Tours, в то же время на нем висел и приличный кредит.
30 марта 1998 года Метсамаа подал тогдашнему мэру Иви Ээнмаа заявление об уходе. Ээнмаа беспокоило то, что Метсамаа не может наладить работу в столичном жилищном хозяйстве, и она в этом своего заместителя упрекнула. Какое-то время он еще продолжил работу на своем посту.
Тем вторничным утром в 10:09 жизнь Метсамаа оборвали пули, заряженные на печально известном Центральном рынке. Рынке, с которым прямо или косвенно были связаны деятели преступного мира, бизнесмены, бывшие политики и просто искатели наживы. Даже нынешний руководитель Таллиннского общественного транспорта (TLT) Денис Бородич начинал карьеру юристом в фирме руководителя рынка Вадима Полищука. Работа Бородича заключалась в подписании с торговцами договоров аренды. Позже Бородич скажет, что ничего не знал о криминальной стороне жизни своего босса.
Центральный рынок был в 90-е горячим и по меркам Эстонии довольно значительным объектом. Там вращались всякие деньги - как грязные, так и чистые, причем в большем объеме, чем показывалось на бумаге. Рынок платил преступному миру за крышу и пополнял кассу находившихся у власти партий. Правда, последнее официально никогда не было доказано.
Источником денежного потока в карманы заинтересованных групп были рыночные торговцы. Тех, кто не платил дань, ждала незавидная судьба. Так, 28 декабря 1998 года взрывом бомбы на Центральном рынке был убит отец троих детей, продавец мяса Алар Ветемаа (34), который твердо отказался платить за крышу. Пару дней спустя тогдашний вице-мэр Эве Финк поспешила опровергнуть появившиеся в прессе утверждение о том, что Центральный рынок использовался как скрытый источник финансирования Центристской партии. Финк считала важным поскорее продать принадлежащий городу рынок (решение о продаже было принято за несколько недель до этого, 12 декабря 1998 года, избранник выяснился летом 1999). На этот лакомый кусок претендентов было много. Например, одна из самых богатых эстонских бизнес-леди Тийу Сильвес или осужденный в 2005 году за убийство супруги Мати Кебина. Оба хотели приватизировать рынок еще в 1996 году, когда в Таллинне у власти была Коалиционная партия (Eesti Koonderakond).
Смена власти
Но власть сменилась, и у руля Таллинна встала Центристская партия. Приватизацию рынка остановили, он был преобразован в принадлежащее городу акционерное общество AS Keskturg, у руководства совета которого встал Метсамаа. Бизнесмен, который, в числе прочего, потрудился, чтобы ушедший в 1995 году из-за пленочного скандала из большой политики Эдгар Сависаар туда вернулся. В 1996-1999 годах Сависаар был председателем Таллиннского городского собрания. Вскоре в руководстве Центральным рынком появились новые лица, наиболее заметным из которых стал Вадим Полищук. Его должность в то время называлась "коммерческий директор".
Окружали Полищука разные люди. Разумеется, взаимодействовал он и с Метсамаа. Говорили, что крышей Полищука является Олег Львов, имеющий прямую связь с Николаем Таранковым, которого называли "крестным отцом" преступного мира Эстонии. Другим другом и партнером Полищука был тренер по карате и бывший майор милиции Евгений Быков, которого молва связывала с влиятельной "кемеровской" группировкой. Быков считался посредником между криминалом и руководством рынка, а посредничал он, естественно, в передаче денег.
14 апреля 1999 года Евгения Быкова убили. По мнению его сына (он носил кличку Быков-младший), причиной убийства стали конфликты, возникшие при приватизации Центрального рынка. Быков-младший решил отомстить Полищуку за отца, но наемный убийца Марат Садыков не справился с делом - получивший шесть пуль директор рынка стал отстреливаться и даже разок попал в Садыкова.
У Евгения Быкова была привычка записывать идущие в автомобиле беседы. Сотрудники Центральной криминальной полиции после смерти Быкова нашли у него дома при обыске эти записи. Часть из них через много лет обнародовала газета Eesti Päevaleht. Тогда стали понятны некоторые мотивы убийства, всплыло несколько грязных дел, в которых были замешан криминал, а также имевшие там интерес коррумпированные политики и полиция. Из записей выяснилось, что Полищук претендовал в действительности на четверть вытекавших из Центрального рынка черных денег. Как можно было судить из записанных разговоров, заправляли большой частью потока уехавший из Эстонии и обанкротившийся бизнесмен Леонид Апананский, следивший за пополнением криминального "общака" Олег Львов и, видимо, сам убитый Быков.
Полищук рассказывал на записи Быкову о подноготной членов совета Центрального рынка. "Они боялись, что там Кирсипуу. Тот в оппозиции к Сависаару и вообще ко всем, кто там в совете. [---] Я практически купил их всех, и Метсамаа стал председателем совета. И теперь начинается работа", - говорит Полищук.
Судя по записям, Полищука беспокоило, что тогдашний член совета Центрального рынка Валве Кирсипуу (Партия реформ) не возьмет взятку. "Но шесть человек управляемы. Эстонцы и русские сказали и поддержали всё, что мы просили. Выборы председателя прошли удачно. Теперь начнется нормальная работа".
Итоговым результатом была приватизация Центрального рынка при большом содействии Метсамаа в пользу криминальных личностей - летом 1999 года Центральный рынок продали при одобрении находящегося под контролем Центристской партии Таллиннского горсобрания компании Turukaubanduse AS, одним из собственников которой был Полищук. На рынок также глаз в то время положила фирма, связанная с известным бизнесменом Меэлисом Лао, но осталась ни с чем.
Конечно, руководивший советом рынка Метсамаа обладал важной и чувствительной информацией. Это означало, что сегодняшний друг мог завтра оказаться врагом. Полищук должен был также заплатить Метсамаа за услуги, но новый собственник рынка не собирался этого делать. Самым простым решением было убрать Метсамаа.
Роковые выстрелы
Они прозвучали в Таллинне 12 октября 1999 года в 10:09 во втором подъезде многоквартирного дома по Ластекоду, 26. Нанятый за 1000 долларов алкоголик и игроман Андрей Дудочкин (тогда ему было 25) привел план директора рынка и его подручных в исполнение.
Правда, поймают убийцу не сразу. А пока пресса обсуждает, могли ли Метсамаа отомстить за аварию, приведшую к гибели двух человек. Как было дело: в том же году 3 июля в 12:51 Метсамаа мчался в сильный дождь за рулем своего Mercedes S-класса из Табасалу в Таллинн, вылетел со своей полосы движения и врезался в три машины. Погибли водители двух автомобилей - Кристьян (22) и Игорь (47). Водитель третьего отделался испугом. По мнению следствия, несчастье случилось из-за превышения скорости (разрешенная на данном участке скорость была 90 км/ч, в дождь автоколонна двигалась со скоростью примерно 80 км/ч, Метсамаа двигался со скоростью свыше 100 км/ч).
В больнице определили, что Метсамаа был трезв. У полиции и журналистов, правда, возникло подозрение, что анализ крови в больнице подменили, и на самом деле мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Руководитель больницы тогда категорически отрицал, что в его учреждении могли бы пойти на подмену.
У Метсамаа это была не единственная авария, в которой погибли люди. В первый день 1993 года подвыпивший после новогодней ночи Метсамаа гнал на своем черном Mercedes (он предпочитал именно эту автомобильную марку) к приятелю продолжить праздник. В машине находились его знакомые Юлле и Тийт вместе со своим 11-летним сыном Кертом. Нетрезвого Метсамаа (в его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя) вынесло с трассы, машина перевернулась через крышу. Ребенок погиб, взрослых доставили в больницу. Метсамаа получил условно.
Врезался в полицейский автомобиль
Два года спустя вечно гоняющий Метсамаа в день своей свадьбы (он же и день рождения), 27 августа, врезался в машину полиции. После чего коротко поговорил с правоохранителями и умчался с места происшествия.
Но вернемся обратно, в 12 октября 1999 года. Полиции стало довольно быстро ясно, что наиболее весомый мотив убить Метсамаа был у Полищука. Последний, однако, публично проявлял глубокую скорбь - выразил после убийства соболезнования сыну Метсамаа, пообещал о нем позаботиться, а через несколько дней участвовал в похоронах ушедшего "друга". Хотя и не очень убедительно.
Правда, когда через месяц самого Полищука попытаются убить, следователи начнут на короткое время сомневаться, но вскоре вернутся к прежней версии. Самое важное было поймать исполнителя. Через год после преступления полиция сообщит: убийца Метсамаа задержан. Уже на первом допросе Андрей Дудочкин признается во всём и расскажет, что его нанял школьный знакомый - охранник Центрального рынка Сергей Норманов. Последнему дал соответствующее распоряжение начальник охраны рынка Валерий Кузнецов. Мужчин арестовали.
20 октября 2000 года за решеткой оказался и Полищук как заказчик убийства, но спустя месяц его освобождают, так как для предъявления обвинений не было достаточно доказательств. В мае 2001 года Центральная криминальная полиция предъявляет обвинение в организации, посредничестве и исполнении преступления Норманову, Кузнецову и Дудочкину. Полищук вновь избежал преследования, но ненадолго - в июле и ему предъявили обвинение в организации умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Полищука арестовали, но снова выпустили через несколько месяцев из арестантского дома по состоянию здоровья.
На начавшемся в феврале 2002 года судебном процессе все четверо отрицали свою вину. 5 мая 2004 года Таллиннский городской суд признал Полищука виновным как заказчика убийства Метсамаа, он получил девять лет лишения свободы. Такой же приговор был вынесен и исполнителю - Дудочкину. Кузнецову и Норманову суд назначил наказание в виде восьми лет тюремного заключения. В сентябре 2004 года окружной суд оставил приговор без изменений.
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