Лидера оппозиции в Йыхви будут судить по обвинению в коррупции

Против Негласон выдвинуто два обвинения — одно в получении взятки, второе — в том, что она не взяла самоотвод при принятии решений, связанных с предпрятием Corrigo, в котором она работала. Самой фирме и члену ее правления Тийу Сепп предъявлены обвинения в даче взятки.

По мнению прокуратуры, Негласон неоднократно брала взятки за принятие решений в отношении коммерческого объединения в период с 2016 по 2017 год, а также за их продвижение.

Сама Нийна Негласон заявила, что она своей вины не признает и уверена, что уголовный процесс не повлияет на ее позиции в Йыхвиском волостном собрании.