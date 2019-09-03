Лидера оппозиции в Йыхви будут судить по обвинению в коррупции

Бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания, ныне лидера местной оппозиции из фракции "За Йыхви" Нийну Негласон будут судить по обвинению в коррупции, предварительное заседание состоится 9 сентября, передает rus.err.ee.
Против Негласон выдвинуто два обвинения — одно в получении взятки, второе — в том, что она не взяла самоотвод при принятии решений, связанных с предпрятием Corrigo, в котором она работала. Самой фирме и члену ее правления Тийу Сепп предъявлены обвинения в даче взятки.
По мнению прокуратуры, Негласон неоднократно брала взятки за принятие решений в отношении коммерческого объединения в период с 2016 по 2017 год, а также за их продвижение.
Сама Нийна Негласон заявила, что она своей вины не признает и уверена, что уголовный процесс не повлияет на ее позиции в Йыхвиском волостном собрании.
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