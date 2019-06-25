Летевший во Францию самолет Nordica из-за неисправности был вынужден вернуться в Таллинн: пассажиры испугались

Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо подтвердил Delfi, что инцидент имел место. Причиной стала неисправность. Также в результате случившегося сработали имеющиеся на борту кислородные маски, что напугало некоторых пассажиров.

Что именно привело к неполадке, пока неизвестно.

