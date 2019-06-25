Летевший во Францию самолет Nordica из-за неисправности был вынужден вернуться в Таллинн: пассажиры испугались

Самолет Nordica, направлявшийся в Ниццу, в небе над Латвией был вынужден опуститься с высоты 12 км до 2,6 км и вернуться в Таллинн.
Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо подтвердил Delfi, что инцидент имел место. Причиной стала неисправность. Также в результате случившегося сработали имеющиеся на борту кислородные маски, что напугало некоторых пассажиров.
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