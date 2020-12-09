Ленинградский облсуд дал гражданину Эстонии за контрабанду 17 лет

Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Эстонской Республики и двоих жителей Санкт-Петербурга. Они признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Установлено, что мужчины совершили контрабанду более 24 кг наркотических средств, привезенных из Нидерландов на территорию Российской Федерации, которые намеривались сбыть, однако реализовать их не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя - прокурора области Бориса Маркова, назначил мужчинам наказание в размере от 10 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как уточняет ТАСС, гражданин Эстонии получил 17 лет тюрьмы, а его подельники 10 и 16 лет.
Полиция задержала мужчин в 2019 году.
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