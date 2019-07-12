12.07.2019, 08:03
Легковой автомобиль сбил детей, пересекавших пешеходный переход на велосипеде
Вчера в 17:45 произошла авария возле Креэнхольми, 29 в Нарве, где 31-летний мужчина на легковом автомобиле Kia Optima на пешеходном переходе наехал не 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, ехавших на одном велосипеде.
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