Легковой автомобиль сбил детей, пересекавших пешеходный переход на велосипеде

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Foto: Tanel Meos

Вчера в 17:45 произошла авария возле Креэнхольми, 29 в Нарве, где 31-летний мужчина на легковом автомобиле Kia Optima на пешеходном переходе наехал не 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, ехавших на одном велосипеде.