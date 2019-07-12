12.07.2019, 08:03
Легковой автомобиль сбил детей, пересекавших пешеходный переход на велосипеде
Вчера в 17:45 произошла авария возле Креэнхольми, 29 в Нарве, где 31-летний мужчина на легковом автомобиле Kia Optima на пешеходном переходе наехал не 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, ехавших на одном велосипеде.
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве