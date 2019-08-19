Латвийский путешественник отплыл на остров Рухну и пропал

Мужчина 1960 года рождения в 8 утра отчалил и после 11:00 с ним больше нельзя было связаться, сообщает rus.delfi.lv.

Каяк был длинною 4 метра, зелено-серого цвета, на нем были разноцветные наклейки.

Полиция сообщает, что мужчина планировал после острова Рухну посетить острова Абрука и Саарема.

Полиция призывает любого, кто что-то знает о его месте нахождения связаться с правоохранительными органами по телефону 112.