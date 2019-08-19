19.08.2019, 09:00
Латвийский путешественник отплыл на остров Рухну и пропал
Полиция Латвии разыскивает Айгиса Аудериса, который 16 августа на морском каяке отправился из Колка на остров Рухну.
Полиция Латвии разыскивает Айгиса Аудериса, который 16 августа на морском каяке отправился из Колка на остров Рухну.
Мужчина 1960 года рождения в 8 утра отчалил и после 11:00 с ним больше нельзя было связаться, сообщает rus.delfi.lv.
Каяк был длинною 4 метра, зелено-серого цвета, на нем были разноцветные наклейки.
Полиция сообщает, что мужчина планировал после острова Рухну посетить острова Абрука и Саарема.
Полиция призывает любого, кто что-то знает о его месте нахождения связаться с правоохранительными органами по телефону 112.
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