Латвийская полиция признала подозреваемыми двух лиц, связанных с эстонской инвестиционной платформой

Пресс-секретарь латвийской полиции Симона Гравите сообщила, что в ходе расследования были найдены доказательства в отношении двух латвийских фирм, связанные с которыми проекты на платфоре Envestio были фиктивными. Она отметила, что расследование продолжается.

Полиция латвии сейчас выясняет местонахождение лиц, связанных с сомнительной схемой - они сейчас не живут в Латвии.

В ходе расследования латвийская полиция сотрудничает с правоохранителями Эстонии и других стран.

Как мы уже писали ранее со ссылкой на передачу Nekā personīgā, следы фирмы Envestio ведут в Латвию. По разным подсчетам фирме удалось собрать у 13 000 инвесторов около 30 млн евро.

История с двумя краудфандинговыми платформами началась в январе. Обе зарегистрированы в Эстонии, где правовая регуляция позволяет относительно легко создать компании, оказывающие подобные услуги. Обе фирмы оказались в трудностях, и, насколько стало известно изданию Ärileht, на сотрудников полиции обрушилась лавина заявлений от обманутых.

Еще в январе начальник отдела экономических преступлений Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Юхан Оясоо сообщил что, поступило большое количество жалоб, значительная часть которых — от зарубежных заявителей.

В Эстонии также возбуждено уголовное дело в отношении упомянутых выше платформ.

К настоящему времени эстонская полиция признала подозреваемым основавшего в феврале 2018 года компанию Envestio SI OÜ Антону Калетину. Он был директором фирмы до декабря, когда в компании начали происходить изменения. Точная роль Калетина будет определена в ходе следствия. Многие инвесторы считают, что целью произведенных в конце прошлого года изменений как раз было посадить у руля фирмы "танкиста" и вывести из нее деньги.