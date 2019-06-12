"Курьезный" случай в Ласнамяэ: 70-летний мужчина пытался убить друга молотком для мяса

Прокуратура обвиняет Коваленко в совершенном 12 августа прошлого года нападении, когда мужчина напал утром в Ласнамяэ на друга, неоднократно ударив его молотком для мяса по голове.

В ходе избиения пострадавший, чтобы отразить удары, поднял руки в область головы, но несмотря на это 70-летний мужчина продолжил бить его молотком для мяса по голове и рукам.

Однако Василий не довел убийство до конца, поскольку пострадавшему удалось убежать из ставшей местом происшествия квартиры.

Несмотря на это его обвиняют в покушении на убийство, потому что Василий должен был знать, что неоднократно и сильно ударяя жертву молотком для мяса по голове, он может убить друга.

Василий в итоге сломал пострадавшему палец, нанес десять ушибленных ран в область головы, а также вызвал активное артериальное кровотечение в области затылка, которое чрезвычайно опасно для здоровья.

Прокурор требует для Коваленко наказания в виде шести лет тюремного заключения. Суд примет решение в сентябре.