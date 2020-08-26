Кулаком в лицо и стаканом по голове: за сутки в Таллинне поступило сразу три сообщения о домашнем насилии

25 августа полиции поступило сообщение, что на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне 41-летний мужчина бросил сумкой в свою 29-летнюю сожительницу, причинив ей тем сам боль. Полиция задержала мужчину, а скорая доставила женщину в больницу. Детали инцидента выявит производство.

В Пыхья-Таллинне произошел еще один инцидент: 38-летний мужчина ударил 33-летнюю женщину кулаком в лицо и причинил ей боль. В это время в квартире находился несовершеннолетний сын женщины. Детали инцидента выявит производство.

В тот же день поступил вызов в Ыйсмяэ, где 29-летняя женщина разбила стакан о голову 33-летнего мужчины. Детали инцидента выявит производство.