Кто видел, кто знает? Уже два месяца не могут найти пропавшего в Кохтда-Ярве 55-летнего Александера(1)
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в поисках 55-летнего Александера, которого соседи не видели последние два месяца.
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в поисках 55-летнего Александера, которого соседи не видели последние два месяца.
Полиция поговорила с соседями и председателем квартирного товарищества живущего на бульваре Эстония Ахмеской части города Кохтла-Ярве мужчины, а также пообщалась с представителями местного самоуправления и проверила медицинские учреждения, но установить местонахождение Александера не удалось.
Александер среднего роста и худощавого телосложения. Неизвестно, во что он может быть одет.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека или видел его, позвонить по номеру 112 или написать на э-почту taavi.unuks@politsei.ee.
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