Кто видел, кто знает? Уже два месяца не могут найти пропавшего в Кохтда-Ярве 55-летнего Александера

Полиция поговорила с соседями и председателем квартирного товарищества живущего на бульваре Эстония Ахмеской части города Кохтла-Ярве мужчины, а также пообщалась с представителями местного самоуправления и проверила медицинские учреждения, но установить местонахождение Александера не удалось.

Александер среднего роста и худощавого телосложения. Неизвестно, во что он может быть одет.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека или видел его, позвонить по номеру 112 или написать на э-почту taavi.unuks@politsei.ee.