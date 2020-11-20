20.11.2020, 11:40
"Кто-то заплатил за его убийство". Интервью со спутником жизни убитого латвийского адвоката
20 сентября 2020 года был убит адвокат и предприниматель Павел Ребенокс. Ему было 40 лет. На его могиле на Покровском кладбище лежат охапки цветов и горят свечи. Госполиция отказалась предоставить порталу DELFI комментарии относительно хода дела. На следующее же утро после убийства друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис пообещал тем, кто предоставит информацию о заказчиках и исполнителях, вознаграждение в 40 000 евро, однако это не помогло. Спутник жизни Павла Ингус Баландинс перевозит его книги из дома в Лангстини в рижскую квартиру, потому что больше не может жить там, где произошло жестокое убийство.
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