"Кто-то заплатил за его убийство". Интервью со спутником жизни убитого латвийского адвоката

"Возможно, я обрету спокойствие только тогда, когда этих людей найдут, и я увижу их лица и узнаю, почему они убили Павла", — говорит Ингус Баландинс (на фотографии справа), спутник жизни и бизнес-партнер адвоката и предпринимателя Павла Ребенока, которого убили полтора месяца назад. Баландинс был свидетелем преступления и тоже пострадал от рук нападавших. Портал DELFI побеседовал с ним о том, было ли у него предчувствие; о чем, по его мнению, свидетельствует случившееся, и как он оценивает ход расследования убийства.

Утром 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что ночью в доме в Лангстини, принадлежавшем SIA Verdoff, произошло убийство. В этом доме жили Ребенокс и Баландинс.

Павел Ребенокс постоянно привлекал внимание массмедиа — и в связи с ситуацией с экс-министром экономики Ральфом Немиро, который продвигал своего бывшего однокурсника на различные государственные должности, и в связи с конфликтом наследников Olainfarm. СМИ называли его "печально известным", говорили о его "сомнительной репутации", обсуждали, как он живет на широкую ногу — Ребенокс щедро делился своими фотографиями в социальных сетях. Первоначальную версию полиции об ограблении друг Ребенока и партнер адвокатского бюро Rebenoks&Vilders Мартиньш Криекис отверг, публично выдвинув версию о заказном убийстве.