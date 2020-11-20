20.11.2020, 11:40

"Кто-то заплатил за его убийство". Интервью со спутником жизни убитого латвийского адвоката


Lolita Lūse
EST
Павел Ребенок и Ингус Баландинс
Павел Ребенок и Ингус БаландинсФото: личный архив

20 сентября 2020 года был убит адвокат и предприниматель Павел Ребенокс. Ему было 40 лет. На его могиле на Покровском кладбище лежат охапки цветов и горят свечи. Госполиция отказалась предоставить порталу DELFI комментарии относительно хода дела. На следующее же утро после убийства друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис пообещал тем, кто предоставит информацию о заказчиках и исполнителях, вознаграждение в 40 000 евро, однако это не помогло. Спутник жизни Павла Ингус Баландинс перевозит его книги из дома в Лангстини в рижскую квартиру, потому что больше не может жить там, где произошло жестокое убийство.

"Возможно, я обрету спокойствие только тогда, когда этих людей найдут, и я увижу их лица и узнаю, почему они убили Павла", — говорит Ингус Баландинс (на фотографии справа), спутник жизни и бизнес-партнер адвоката и предпринимателя Павла Ребенока, которого убили полтора месяца назад. Баландинс был свидетелем преступления и тоже пострадал от рук нападавших. Портал DELFI побеседовал с ним о том, было ли у него предчувствие; о чем, по его мнению, свидетельствует случившееся, и как он оценивает ход расследования убийства.

Утром 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что ночью в доме в Лангстини, принадлежавшем SIA Verdoff, произошло убийство. В этом доме жили Ребенокс и Баландинс.

Павел Ребенокс постоянно привлекал внимание массмедиа — и в связи с ситуацией с экс-министром экономики Ральфом Немиро, который продвигал своего бывшего однокурсника на различные государственные должности, и в связи с конфликтом наследников Olainfarm. СМИ называли его "печально известным", говорили о его "сомнительной репутации", обсуждали, как он живет на широкую ногу — Ребенокс щедро делился своими фотографиями в социальных сетях. Первоначальную версию полиции об ограблении друг Ребенока и партнер адвокатского бюро Rebenoks&Vilders Мартиньш Криекис отверг, публично выдвинув версию о заказном убийстве.

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