Крупнейшие в истории Эстонии взяткодатели могут избежать наказания

Во вторник через две недели в новом здании суда в Таллинне стартует долгожданный судебный процесс над бывшими руководителями Tallinna Sadam.

Но поначалу вопрос не в том, кто виноват, а в том, кого вообще будут судить. Не все "герои" этой аферы предстанут перед судом. Например, нет турок, которые согласно обвинению обещали выплатить входившему в состав правления порта Аллану Кийлю почти 1,9 миллиона евро за заказ двух паромов. После этого (в августе 2015 г.) Полиция безопасности задержала Аллана Кийля и председателя правления порта Айна Кальюранда. Разразившийся в обществе шум был громким. Разоблачение взяточничества в Таллиннском порту считали победой Полиции безопасности и прокуратуры.

Но все сильно затягивается, и если продолжится в таком же темпе, то скоро уже замаячит окончание периода разумного следствия, то есть у с таким грохотом начатого дела просто истечет срок действия.

Но прошло полтора года и прокуратура по-тихому перенесла часть расследования в новое уголовное дело. Отделенная часть касалась действий турецкой судоверфи Sefine и ее представителя Сулеймана Акина Тужчуоглы. Причиной начала отдельного дела стало затруднение, в котором оказалась госпрокуратура, отправившая Турции просьбу о юридической помощи, но не получившая оттуда ответа по существу. Турки наплевали на пожелания эстонцев. Поэтому следователи не смогли допросить ни Тужчуоглы, ни других турков.