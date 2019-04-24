Крупнейшие в истории Эстонии взяткодатели могут избежать наказания

Далеко не все фигуранты дела о взяточничестве в государственной компании Таллиннский порт (Tallinna Sadam AS) предстанут перед судом. К примеру, Турция не повела и глазом в ответ на просьбу отечественной прокуратуры о помощи. А в Польше вообще допрашивают сварщиков и слесарей, пишет Eesti Ekspress.
Во вторник через две недели в новом здании суда в Таллинне стартует долгожданный судебный процесс над бывшими руководителями Tallinna Sadam.
Но поначалу вопрос не в том, кто виноват, а в том, кого вообще будут судить. Не все "герои" этой аферы предстанут перед судом. Например, нет турок, которые согласно обвинению обещали выплатить входившему в состав правления порта Аллану Кийлю почти 1,9 миллиона евро за заказ двух паромов. После этого (в августе 2015 г.) Полиция безопасности задержала Аллана Кийля и председателя правления порта Айна Кальюранда. Разразившийся в обществе шум был громким. Разоблачение взяточничества в Таллиннском порту считали победой Полиции безопасности и прокуратуры.
Но все сильно затягивается, и если продолжится в таком же темпе, то скоро уже замаячит окончание периода разумного следствия, то есть у с таким грохотом начатого дела просто истечет срок действия.
Но прошло полтора года и прокуратура по-тихому перенесла часть расследования в новое уголовное дело. Отделенная часть касалась действий турецкой судоверфи Sefine и ее представителя Сулеймана Акина Тужчуоглы. Причиной начала отдельного дела стало затруднение, в котором оказалась госпрокуратура, отправившая Турции просьбу о юридической помощи, но не получившая оттуда ответа по существу. Турки наплевали на пожелания эстонцев. Поэтому следователи не смогли допросить ни Тужчуоглы, ни других турков.
Прошло еще почти 2 года. Госпрокурор Пирет Паукштис в январе этого года разговаривала с советником турецкого посольства. Она спросила, в каком виде можно обеспечить ”оказание юридической помощи по существу”. Турчанка обещала заняться вопросом, но месяц спустя в результате был лишь круглый ноль. В направленном в феврале в Харьюский уездный суд письме госпрокурор Лаура Фельдманис должна была признать, что никаких следственных мероприятий все еще не предпринято.
"Опасения сбылись — там еще ничего не сделано, вторая сторона даже не допрошена", — говорит защитник Кийля присяжный адвокат Айвар Пильв. ”Подозреваю, что это все делается только с целью облегчить жизнь прокуратуре”. (В Эстонии по делу о взятке можно отдать под суд и также вынести приговор лишь одной стороне дела).
Может статься, что рождается новый "процесс Сависаара", только в перевернутом виде. Там под судом нет обвиняемого в получении взятки (т.е. Эдгара Сависаара), а в истории порта под суд могут не попасть те, кто взятки давал. Потому что по сравнению с Турцией еще более абсурдная ситуация с расположенной в Гданьске верфью Remontowa Shipbuilding и ее руководством. Согласно обвинению, изготовивший два парома польский завод также обещал "вознаградить" Кийля. Меньше, чем турки, но все-таки 1,3 миллиона евро.
По какой-то причине госпрокуратура не подала на польскую фирму в суд. Но при этом в список подсудимых был включен ее финансовый директор Ян Пашковский. Обвинение считает, что именно он заключил с Кийлем запрещенную сделку (на языке юристов "противозаконную договоренность").
Возможно, прокуратура надеялась, что поляк захочет избавиться от хлопот, возьмет вину на себя и получит легкое наказание в рамках сделки со следствием. Но пошло по-другому. Пашковский начал летать в Таллинн, возя с собой одного или двух польских адвокатов. Плюс его также защищает присяжный адвокат Элмер Муна из бюро Derling Primus.