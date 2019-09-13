Криминальный Кохтла-Ярве: две женщины с перцовым баллончиком отобрали у мужчины еду

У расположенного на Ярвекюла теэ заведения общественного питания две незнакомых женщины подошли к 23-летнему мужчине и одна из женщин распылила в сторону мужчины перцовый газ.

Женщины забрали находившуюся в руках у мужчины еду и скрылись с места происшествия.

Произошедшее квалифицировано как тяжкое нарушение общественного порядка.