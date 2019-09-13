13.09.2019, 17:31
Криминальный Кохтла-Ярве: две женщины с перцовым баллончиком отобрали у мужчины еду(5)
В четверг, 12 сентября, поздно вечером в Кохтла-Ярве произошел странный инцидент.
В четверг, 12 сентября, поздно вечером в Кохтла-Ярве произошел странный инцидент.
У расположенного на Ярвекюла теэ заведения общественного питания две незнакомых женщины подошли к 23-летнему мужчине и одна из женщин распылила в сторону мужчины перцовый газ.
Женщины забрали находившуюся в руках у мужчины еду и скрылись с места происшествия.
Произошедшее квалифицировано как тяжкое нарушение общественного порядка.
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