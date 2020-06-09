Криминальный авторитет Ассар Паулус может досрочно выйти из тюрьмы

Вируский уездный суд 22 июня рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Ассара Паулуса, которого СМИ называют одним из влиятельнейших представителей преступного мира Эстонии, передает RusERR.
В прежние годы судебная система Эстонии неоднократно отказывала Паулусу в условно-досрочном освобождении.
В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд признал Паулуса виновным в создании преступной группировки и приговорил его к 7 годам лишения свободы, под стражей он находится с апреля 2014 года.
Согласно материалам уголовного дела, начиная с 2006 года Ассар Паулус руководил организованной преступной группировкой, деятельность которой была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности.
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