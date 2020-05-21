Криминальному авторитету Вячеславу Гулевичу предъявлено новое уголовное обвинение

На Гулевича 14 июня 2019 года в Таллиннской тюрьме напал Эрик Круузимяги, отбывающий наказание за двойное убийство в ночном клубе Poseidon (среди убитых был член Кемеровской ОПГ). Подробнее об этом эпизоде читайте здесь.

На допросах после нападения Гулевич заявил, что ни на какие вопросы отвечать не намерен. ”Хочу сказать, что не признаю себя потерпевшим. У меня нет никаких претензий ни к тюрьме, ни к прокуратуре. У меня ни к кому нет претензий”, — сказал он.

Прокуратура расценила такое поведение Гулевича как безосновательный отказ от дачи показаний. Теперь по данному уголовному делу Гулевичу предъявлено официальное обвинение. В случае признания Гулевича виновным, суд может наказать его штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Завтра, 22 мая, в Харьюском уездном суде состоится распорядительное заседание по данному уголовному делу.

Адвокат Гулевича сказал Eesti Ekspress, что его подзащитный виновным себя не признает.

Утвердивший обвинительное заключение окружной прокурор Тоомас Томберг добавил, что Гулевич" не склонен идти на сотрудничество", поэтому других вариантов, кроме как разбирательства дела в рамках обычного судебного производства, он не видит.

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