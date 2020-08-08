Кражи GPS-устройств с машин продолжаются. Когда на неделе нужно быть особо бдительным?

По сообщению полиции, в ночь на минувшее воскресенье (2 августа) в Тартуской волости в селе Веснери были взломаны два трактора, откуда украли два экрана управления и GPS-антенну. Ущерб составил 10 000 евро.

В ту же ночь в селе Кюкитая той же волости из трех тракторов украли электронные экраны. Ущерб - 18 000 евро.

В понедельник, 3 августа, в Пыльтсамааской волости GPS-оборудование было похищено из двух тракторов. Ущерб - 15 000 евро.

В ночь на 4 августа в волости Камбья с трех тракторов и одного комбайна, стоявших на закрытой территории, воры сняли терминалы управления

Той же ночью обнаружили кражу терминалов с четырех машин на территории аграрной фирмы Agriland OÜ Tartu.

На этой недели сообщения о кражах GPS-устройств и антенн поступали также из Йыгевамаа.

По факту преступлений возбуждаются уголовные дела, проводится сбор улик, и другие процессуальные действия, устанавливаются личности злоумышленников.

Полиция рекомендует, по возможности, снимать с тракторов и комбайнов на время стоянки сельхозтехники в ночные часы GPS-устройства и антенны, или парковать машины в охраняемое место, оборудованное камерами видеонаблюдения.