Коварное озеро: в Мяннику в воскресенье утонул человек

Сегодня во второй половине дня в деревне Мяннику (Харьюмаа) утонул ушедший купаться на озеро Валдеку мужчина
«Сегодня в 13.35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мяннику на озеро Валдеку ушел купаться мужчина, которого потом больше никто не видел», - сообщили спасатели.
На месте были организованы поиски с участием водолазов-любителей.
В 13.50 тело мужчины нашли и вытащили на берег, но спасти его жизнь медикам не удалось.
Озеро Валдеку, как и другие озера-карьеры, известно своим непредсказуемым рельефом дня: в дюжине метров от берега, где нашли погибшего, глубина составляла уже 6-7 метров.
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