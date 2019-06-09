Коварное озеро: в Мяннику в воскресенье утонул человек

«Сегодня в 13.35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мяннику на озеро Валдеку ушел купаться мужчина, которого потом больше никто не видел», - сообщили спасатели.

На месте были организованы поиски с участием водолазов-любителей.

В 13.50 тело мужчины нашли и вытащили на берег, но спасти его жизнь медикам не удалось.

Озеро Валдеку, как и другие озера-карьеры, известно своим непредсказуемым рельефом дня: в дюжине метров от берега, где нашли погибшего, глубина составляла уже 6-7 метров.