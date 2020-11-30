Коррупционное дело Сависаара: депутат Калев Калло окончательно признан виновным и покидает Рийгикогу

По обвинению государственной прокуратуры, несколько предпринимателей давали или обещали взятку бывшему мэру Таллинна и бывшему председателю Центристской партии Эдгару Сависаару. Член Рийгикогу Калев Калло обвинялся в содействии коррупционным преступлениям.
Поскольку жалоба Калло не была рассмотрена, вступило в силу решение суда, по которому Калло был признан виновным в посредничестве при даче взятки, содействии взяточничеству и незаконному финансированию партии.
Ему назначили наказание в видео полутора лет условного заключения с испытательным сроком в дав года. Также со вступлением обвинительного приговора в силу прекратились депутатские полномочия Калло.
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