15.04.2020, 13:18
Коронавирус не останавливает кражи: воры украли вещей на 2500 евро
В результате произошедших 13 и 14 апреля краж был причинен ущерб в 2550 евро.
В результате произошедших 13 и 14 апреля краж был причинен ущерб в 2550 евро.
13 апреля в полицию обратился мужчина, по словам которого, из его подвального бокса на улице Вабрику в Пыхья-Таллинне украли музыкальные усилители и другие вещи. Кражей был причинен ущерб в 1450 евро.
14 апреля было заведено производство в отношении инцидента, произошедшего в промежутке 15-16 марта: в контейнер на улице Пунане в Ласнамяэ проникли злоумышленники и украли оттуда различные диски и шины на общую сумму 1100 евро.
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