Коронавирус не останавливает кражи: воры украли вещей на 2500 евро

13 апреля в полицию обратился мужчина, по словам которого, из его подвального бокса на улице Вабрику в Пыхья-Таллинне украли музыкальные усилители и другие вещи. Кражей был причинен ущерб в 1450 евро.

14 апреля было заведено производство в отношении инцидента, произошедшего в промежутке 15-16 марта: в контейнер на улице Пунане в Ласнамяэ проникли злоумышленники и украли оттуда различные диски и шины на общую сумму 1100 евро.