21.11.2020, 14:37

Корабль Viking Line сел на мель недалеко от Мариехамна

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Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasse
Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasseFoto: Tanel Meos

Судно компании Viking Line Grace сегодня после обеда село на мель недалеко от Аланских островов.

"Да, это так", — сказали шведские спасатели журналистам.

Как передают журналисты с места происшествия, судно село на мель в 200 метрах от порта Мариехамна. На место прибыл спасательный корабль.

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