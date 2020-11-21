Корабль Viking Line сел на мель недалеко от Мариехамна

Судно компании Viking Line Grace сегодня после обеда село на мель недалеко от Аланских островов.
"Да, это так", — сказали шведские спасатели журналистам.
Как передают журналисты с места происшествия, судно село на мель в 200 метрах от порта Мариехамна. На место прибыл спасательный корабль.
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