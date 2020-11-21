Корабль Viking Line сел на мель недалеко от Мариехамна

Судно компании Viking Line Grace сегодня после обеда село на мель недалеко от Аланских островов.
"Да, это так", — сказали шведские спасатели журналистам.
Как передают журналисты с места происшествия, судно село на мель в 200 метрах от порта Мариехамна. На место прибыл спасательный корабль.
Новость дополняется!
Китайские ученые раскрыли смертельную опасность дневного сна
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу?
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше
Кадр на миллион: как сейчас выглядит Алина Кабаева