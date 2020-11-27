Контрольный рейд выявил 50 нелегально работающих иностранцев

В ходе рейда выяснилось, что на трех предприятиях у полусотни иностранцев их кратковременная работа не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны, а четверо иностранцев находились в Эстонии без законного основания.

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Лыунаской префектуры Тауно Таммик сказал, что целью контрольного рейда было установить, имеют ли приехавшие в Эстонию на работу иностранцы для этого законные основания.

"В понедельник и среду мы посетили две фирмы в Вырумаа, где были проверены три юридических и 38 физических лиц. Мы обнаружили, что у 37 иностранцев кратковременная работа не была корректно зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны, а у четырех человек не было законных оснований для пребывания в Эстонии. Иностранцам и их работодателям были назначены штрафы. Иностранцам, которые находились здесь незаконно, было сделано предписание на выезд и уставлен запрет на въезд на полгода", — сказал он.

26 ноября в Валгамаа было проверено предприятие, занимающееся установкой солнечных панелей, и было обнаружено, что все 13 работавших там иностранцев не зарегистрировали свою работу в Департаменте полиции и погранохраны в соответствии с требованиями. Иностранцам были назначены денежные штрафы, а информация о предприятиях, позволяющих работать незарегистрированным работникам, передана в Налогово-таможенный департамент и Трудовую инспекцию.

"Результаты проведенных ранее выборочных проверок вызывали обеспокоенность, поэтому служба надзора за границей и миграцией стала проводить контрольные проверки более целенаправленно и в значительно большем объеме. С одной стороны, чем чаще мы посещаем предприятия, на которых работают иностранцы, тем больше необходимой информации мы можем до них донести, с другой стороны проверки позволяют обнаружить нарушения и оперативно на них отреагировать", — сказал Таммик.

По его словам, такие проверки будут проводиться по всей Эстонии на разных предприятиях, которые принимают на работу иностранцев, и к проверке должна быть готова любая такая фирма. Например, только в Лыунаской префектуре в этом году было проведено 92 рейда, проверены 232 работодателя и 851 работник. По нарушениям регистрации кратковременной работы начато 82 делопроизводства, размер назначенных штрафов составляет примерно 100 евро. Как правило, краткосрочно в Эстонии работают граждане Украины и Беларуси, занятые в строительном и металлообрабатывающем секторе, а также в меньшей степени на сельскохозяйственных работах.