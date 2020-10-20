Контрольные закупки: в Пярну несовершеннолетним продавали алкоголь и табак

Руководитель участковых и молодежных полицейских Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо сказала, что в трех магазинах из четырех проверенных несовершеннолетним продали алкоголь либо табак. Несовершеннолетний, совершавший контрольные закупки в сотрудничестве с полицией, хотел купить алкоголь в трех магазинах и в двух из них ему алкоголь продали.

„В одном магазине у несовершеннолетнего спросили документ, но продавец ошибся с вычислением возраста. В другом магазине алкоголь продали, не спрашивая документа. Продавец объяснил, что на пальцах покупателя были такие кольца, которые, по мнению продавца, указывали на то, что это совершеннолетний человек", — рассказала Уйбо.

По словам Уйбо, полиция и раньше во время контрольных закупок обнаруживала в этом магазине нарушения по продаже запрещенных несовершеннолетним товаров. „Печально видеть, что после предыдущих контрольных закупок магазин ничего не предпринял, чтобы исправить ситуацию. Мы обязательно свяжемся с владельцами магазинов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и сообщим о проблеме и местному самоуправлению", — отметила лейтенант полиции Карин Уйбо.

В другом магазине участвовавшему в контрольной закупке несовершеннолетнему продали товар с нарушением закона о табаке. "Продавец основательно ознакомил покупателя с товаром и помог выбрать товар. Продавец спросим документ, но также неправильно высчитал возраст. Результаты контрольных закупок показывают, что продавцы не ознакомились с законами об алкоголе и табаке. Для улучшения ситуации мы проведем для продавцов соответствующие курсы", — сказала Уйбо.

В ночном клубе алкоголь несовершеннолетним не продали. "Очень надеемся, что это не было случайностью. Той же ночью из этого ночного клуба в отделение полиции было доставлено несколько нетрезвых подростков, по словам которых, им продали алкоголь в клубе", — добавила Уйбо.

Контрольная закупка должна проводиться под надзором полицейского, полиция может привлечь к контрольной закупке подростков не младше 16 лет. Контрольная закупка является недействительной сделкой, наказания за ней не следует и товар возвращается магазину. В случае повторяющихся нарушений предприятие может лишиться разрешения на продажу таких товаров.