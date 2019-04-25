Компьютерные мошенники выманили более 20 000 евро у жителя Кохтла-Ярве

Житель Кохтла-Ярве передал представившимся биржевыми брокерами мошенникам не только крупную сумму денег, но и свои личные данные, что позволило злоумышленникам обчистить его банковский счет, информирует rus.err.ee.
Заявление от потерпевшего поступило в полицию 23 апреля, сообщила в среду Идаская префектура.
Согласно заявлению, жителю Кохтла-Ярве предложили возможность инвестировать на бирже, после чего он 9 апреля перевел мошенникам более 6000 евро. Мужчину также попросили отправить свои личные данные, включая копии документов, и данные банковской карты.
Затем у него попросили еще денег, перевести которые он уже отказался. Однако 23 апреля пострадавший обнаружил, что с его расчетного счета в банке пропало еще около 16 000 евро.