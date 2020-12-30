30.12.2020, 15:15
Компания подростков избила 12-летнюю девочку. Полиция завела уголовное дело
В понедельник, 28 декабря, в полицию поступил вызов в Тарту на улицу Мыйзавахе.
В понедельник, 28 декабря, в полицию поступил вызов в Тарту на улицу Мыйзавахе.
Компания несовершеннолетних девочек била знакомую им 12-летнюю девочку. В скорой помощи она не нуждалась.
Участники драки известны полиции. Речь идет о местных подростках в возрасте 12-14 лет, у которых и раньше были соприкосновения с полицией. Ими занимаются как молодежная полиция, так и специалисты по защите детей местного самоуправления.
Полиция для расследования случившегося начала уголовное делопроизводство.
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