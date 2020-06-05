Коллекционера бомб из Ыйсмяэ приговорили к семи годам за решеткой

Сегодня был вынесен приговор 46-летнему Урмасу Пихту, который в своей однокомнатной квартире в Ыйсмяэ Урмас Пихт годами хранил у себя на кухне снаряды, мины, патроны и запалы, пишет Õhtuleht.
Суд приговорил Пихта к тюремному заключению сроком в семь лет и шесть месяцев за в незаконное владение, хранение и переработку взрывчатых веществ.
Пихт уже был судим в 2013 году за незаконный оборот взрывных устройств. Много он тогда не получил, денежный штраф 500 евро и тот условно (три года испытательного срока) плюс судебные издержки.
В сентябре 2019 года в ходе масштабной операции сотрудники КаПо арестовали Урмаса и изъяли его опансую коллекцию.
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