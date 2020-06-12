Количество убийств в Эстонии в этом году сильно выросло

Согласно свежей статистике Министерства юстиции, в 2020 году в Эстонии сильно выросло количество тяжких преступлений с применением насилия. По состоянию на конец мая из-за насильственных действий скончалось 19 человек. При этом общий уровень преступности в стране немного снизился.
Как сообщил министр юстиции Райво Аэг, по сравнению с прошлым годом количество убийств выросло более чем в два раза. ”В прошлом году за этот же период, то есть за первые пять месяцев, в результате насилия умерло шесть человек, а за весь 2019 год умерло 25 человек. Согласно тенденции нынешнего года, к сожалению, не исключено, что показатель по этой печальной статистике будет побит уже за полгода”, — отметил министр.
Как правило, убийства происходили в результате бытовой ссоры, возникшей на почве совместного распития алкогольных напитков. ”Сюда не входят данные за июнь, в том числе по стрельбе в Лихула. Также можно сказать, что чрезвычайное положение влияния на тенденцию не оказало, поскольку цифры стали расти еще до этого”, — отметил Аэг.
Всего за прошедшие пять месяцев было зарегистрировано 10 461 преступление, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. За период чрезвычайного положения было зарегистрировано на 20% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года (3985 против 5003).
Что касается киберпреступлений, то их было зарегистрировано на 361, то есть на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.
А вот вождения в пьяном виде стало больше. С января по май было задержано 1188 водителей в уголовно наказуемом состоянии опьянения, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, и является самым высоким показателем за последние четыре года.
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