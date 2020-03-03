Ключевой фигурант дела о покушении на убийство нарвского полицейского получил 14 лет тюрьмы

Главный фигурант дела — 34-летний Дмитрий Додонов — по совокупности преступлений был приговорен к 14 годам лишения свободы, второй обвиняемый — 23-летний Григорий Кашинцев — получил 9 лет тюрьмы.

Согласно данным Вируской окружной прокуратуры, в мае 2019 года Дмитрий Додонов, находясь в арестном доме вместе с Григорием Кашинцевым, с целью побега организовал убийство сотрудника данного учреждения, но реализовать задумку обвиняемым все же не удалось.

Возвращаясь с прогулки в камеру, Додонов брызнул в глаза находившемуся при исполнении служебных обязанностей полицейскому мыльный раствор, набросился на него и стал душить, а Кашинцев напал на специалиста арестного дома, чтобы тот не сумел помочь своему коллеге.

Дмитрий Додонов в ходе потасовки неоднократно наносил сотруднику полиции удары обеими руками и ногами, а также причинил ему множество ран металлической пишущей авторучкой. Избежать самого худшего — то есть смерти — удалось только благодаря тому, что в какой-то момент страж порядка сумел нажать кнопку тревоги, после чего подоспевшая подмога обезвредила арестантов.