03.03.2020, 13:14

Ключевой фигурант дела о покушении на убийство нарвского полицейского получил 14 лет тюрьмы

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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

Вируский уездный суд во вторник, 3 марта, признал виновными и приговорил к длительному тюремному заключению двух мужчин, которые весной 2019 года пытались сбежать из Нарвского арестного дома и чуть не убили работника полиции, сообщает rus.err.

Главный фигурант дела — 34-летний Дмитрий Додонов — по совокупности преступлений был приговорен к 14 годам лишения свободы, второй обвиняемый — 23-летний Григорий Кашинцев — получил 9 лет тюрьмы.

Согласно данным Вируской окружной прокуратуры, в мае 2019 года Дмитрий Додонов, находясь в арестном доме вместе с Григорием Кашинцевым, с целью побега организовал убийство сотрудника данного учреждения, но реализовать задумку обвиняемым все же не удалось.

Возвращаясь с прогулки в камеру, Додонов брызнул в глаза находившемуся при исполнении служебных обязанностей полицейскому мыльный раствор, набросился на него и стал душить, а Кашинцев напал на специалиста арестного дома, чтобы тот не сумел помочь своему коллеге.

Дмитрий Додонов в ходе потасовки неоднократно наносил сотруднику полиции удары обеими руками и ногами, а также причинил ему множество ран металлической пишущей авторучкой. Избежать самого худшего — то есть смерти — удалось только благодаря тому, что в какой-то момент страж порядка сумел нажать кнопку тревоги, после чего подоспевшая подмога обезвредила арестантов.

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